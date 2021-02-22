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疑掃墓引發山林火警 火勢延燒達11小時

中央社 / 苗栗縣22日電

苗栗消防局今天指出，元宵節前後是客家族群掃墓高峰，但通霄鎮五南公墓疑似引火不慎，導致山林火警，火舌沿著稜線蔓延，宛如一條火龍，消防隊員花了11個小時才順利撲滅火勢。

苗栗消防局第四大隊小隊長吳泳家指出，21日近午開始陸續接獲民眾通報，接近公墓山區發生多起山林火警，其中五南公墓周邊燃燒面積廣達4公頃，部分火點根本無法接近，前往搶救的警義消只能以道路隔絕火舌，開設防火線，阻止火勢持續擴大。

因連續多天未降雨，山林草叢天乾物燥，火舌在風勢助長下，沿著山區稜線延燒，形成一條火龍，數度逼近通霄鎮和苑裡鎮的工廠和民宅，火勢從白天延燒至深夜，消防隊員從山區轉戰至工廠建物旁，可說是疲於奔命，所幸沒有人員傷亡。

苗栗消防局表示，這起山林火警總共出動各式消防水車13輛，支援救災人員39人，花了11個小時，接近今天凌晨才終於順利撲滅火勢。提醒民眾掃墓祭祖，切記不要任意燃燒雜草、不要隨意亂丟菸蒂、不要讓紙錢飛揚、不要燃放爆竹煙火，離去前，確認撲滅火星餘燼，才能避免危及自身和他人的生命財產安全。

元宵節 火星

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