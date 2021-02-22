炸彈客台南看守所輕生 南檢保存監視器追查

男子吳富鋐涉嫌前年12月在台南後壁區國民黨黨部前放置爆裂物被警方逮捕，羈押台南看守所，昨天死於所內。台南地檢署今天說，檢察官相驗後發現吳頸部有索溝，鼻子有塞衛生紙，為確切釐清死因以杜爭議，要求保留舍房監視器畫面，擇日解剖鑑定。

吳涉嫌製造「撒旦之母」，還涉嫌偽造軍情局人員證件，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌經南檢檢察官提起公訴，全案經台南地方法院判決有罪，案經上訴後南高分院審理中，吳日前收押在台南看守所。

昨天清晨6點30分，台看守所早點名時發現吳未起床，管理員前往床鋪查看，發現吳已無自主呼吸及心跳，馬上將他送醫急救，看守所復通知轄區歸仁警分局向南檢報驗，值班檢察官蔡明達接獲報驗後，由法醫師陪同前往台南市立殯儀館相驗。

台南地檢署說，相驗後發現吳頸部有索溝，鼻子有塞衛生紙，檢察官為了釐清死因，以杜爭議，要求看守所保留舍房監視器畫面，並擇日解剖鑑定，查明真正原因。

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