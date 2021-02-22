炸彈客吳富鋐尋短 看守所方意外：一年家屬探望257次

炸彈客吳富鋐進看守所一年家屬探望257次，尋短所方意外。記者周宗禎/攝影 50歲男子吳富鋐前年自製俗稱「撒旦之母」的爆裂物放置國民黨台南市後壁區黨部，落網後關押台南看守所，昨天驚傳尋短身亡；台南看守所表示，他進所1年來表現正常、家屬也頻繁探視超過250次，尋短令人意外。

南監副典獄長劉興國表示，吳富鋐在警方攻堅時中彈3槍被捕，被判9年6個月，就醫後去年2月8日入監，家屬來探視257次，一切都很正常。

吳有宿疾，但健康狀況、所方評估檢視量表都沒有異常正常，不屬高風險收容人；昨天管理人員發現後CPR急救、送台南市立醫院，半小時後宣告不治，預計明天下午解剖，了解死因。

劉興國指出，吳睡下舖，以棉被蓋住頭部，雖然舍房都有監視器，但因為監視器角度問題，清查發現沒辦法照到下舖，他的室友也沒有聽到異常的聲響，對此看守所將檢討是否要求收容人睡覺時必須露頭，不能以棉被或衣物蓋住，舍房也研究可否加裝反射鏡以利查看死角。

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