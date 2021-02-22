好衰！男路旁停車等加油 被酒駕車從後撞上

賴姓男子昨晚9時許駕車到嘉義市博愛路加油站加油，在路旁排隊停等時，被酒駕陳姓男子駕車撞上。賴男被強力撞擊後頭部暈眩、無外傷，送醫急救後暫無大礙。警方到場對肇事陳男酒測，酒測值達每公升0.85毫克。

警方表示，陳姓男子涉嫌酒駕，訊後依公共危險罪偵辦，今天上午移送嘉義地檢署。

王姓目擊者表示，因為油價將上漲，許多車輛昨晚都到博愛路加油站加油，車輛依序排隊，賴的車已排到加油站外博愛路旁停等，約晚間9點40分，突有1輛轎車從博愛路往嘉義市方向行駛，突然失控撞上賴車。

目擊者說，肇事的車輛幾乎沒有煞車，右前側直接撞上賴男車輛左後方，因撞擊力道大，「碰」的一聲，現場許多人都嚇了一跳，肇事車輛右前車頭半毀，賴的車又被推撞前方車輛。