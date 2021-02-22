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用路人注意！國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

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國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午8點多因車多，發生4車追撞事故，一輛貨車疑似剎車不及，撞上前方休旅車後，又向前追撞另一輛休旅車，這輛休旅車來不及反應，又往前追撞另一台客貨車，造成1名駕駛胸部受傷送醫治療，這起事故造成車流回堵約5公里，詳細肇事原因警方將進一步調查。

警方初步調查，一輛載運電纜線大貨車上午8點多行經國道一號南下197.4公里接近彰化交流道，當時許多車輛正在外線準備進入匝道下交流道，車速緩慢，大貨車疑似未注意車前狀況，追撞前方一輛灰色旅車，灰色休旅車被撞後以180度翻車，大貨車因撞擊力道大又向前追撞另一輛白色休旅車，白色休旅車再往前追撞前方客貨兩用車，現場一片混亂，車輛零件掉落一地，警方目前還在現場處理中。

國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午8點多因車多，發生4車追撞事故，記者林敬家／翻攝
國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午8點多因車多，發生4車追撞事故，記者林敬家／翻攝
被追撞的灰色休旅車呈現180度翻車。記者林敬家／翻攝
被追撞的灰色休旅車呈現180度翻車。記者林敬家／翻攝

休旅車 事故 國道

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