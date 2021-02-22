快訊

用路人注意！國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

曾文水庫蓄水率只剩15% 台水：25日起嘉南地區減量供水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／都是綠燈！轉彎車不讓直行車 台中對撞2人傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，開車行經西屯區河南路時欲轉彎，當時盧是綠燈通行，但轉彎時沒注意到對向由方姓男子駕駛轎車駛來，雙方在路口發生碰撞，兩人都受到程度不等的傷勢，盧的右側車頭凹陷，方的車頭近乎全毀，警方獲報到場，雙方都無酒精濃度，初判是轉彎車未讓直行車、行經路口未減速才釀禍，詳細肇事原因待查。

據查，盧姓男子（38歲）在今天凌晨3時許，開車行經西屯區沿河南路內側快車道，欲左轉市政北六路方向，盧行駛到路口時為綠燈，沒有左轉號誌，盧沒注意到對向由方姓男子（28歲）駕駛的轎車，沿河南路內快車道往台灣大道方向行駛，雙方在路口發生碰撞，方的車頭正面撞上盧車的右側車頭，猛烈撞擊造成方的車頭近乎全毀，盧車則是右側車頭凹陷毀損。

盧姓男子因車禍造成全身疼痛、自行就醫，方姓男子則是頭部撞到方向盤，頭部有撕裂傷，台中市第六警分局交通分隊獲報到場，二人都無酒精濃度，初判盧未依規定讓車、方行經路口未減速都是肇事原因，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。

台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，行經西屯區河南路、市政北六路時轉彎未讓直行車，與方姓男子的轎車在路口碰撞，兩車受損狀況嚴重、二名駕駛也都受傷。圖／讀者提供

酒精 台中市 車道

延伸閱讀

影／遠東科大前檳榔攤凌晨起火連同轎車燒毀 原因待查

轎車駕駛酒駕撞機車 騎士一度失去呼吸心跳

地表最強、酒精濃度95%的琴酒！這要怎麼喝下去？

台中男大生無號誌路口撞死騎車婦人 賠63萬獲緩刑

相關新聞

國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午8點多因車多，發生4車追撞事故，一輛貨車疑似剎車不及，撞上前方休旅...

好衰！男路旁停車等加油 被酒駕車從後撞上

賴姓男子昨晚9時許駕車到嘉義市博愛路加油站加油，在路旁排隊停等時，被酒駕陳姓男子駕車撞上。賴男被強力撞擊後頭部暈眩、無外...

影／都是綠燈！轉彎車不讓直行車 台中對撞2人傷

台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，開車行經西屯區河南路時欲轉彎，當時盧是綠燈通行，但轉彎時沒注意到對向由方姓男子駕駛轎車駛...

私奔17年 不知被家人宣告死亡

黃姓女子二○○四年前因戀情遭家人反對，為愛離家失蹤，十年前法院宣告死亡；四天前她出現在台北市萬華區街頭，意外被員警盤查發...

撒米怪客糾纏 屋主鳥糞清不完

屏東一戶民宅近半年被人連續撒米在家門前，吸引大量禽鳥搶食，結果引發邱姓屋主「災難」，屋頂、窗台經常留下大批鳥糞，清理困難...

影／遠東科大前檳榔攤凌晨起火連同轎車燒毀 原因待查

台南市新市區遠東科技大學前中華路一家檳榔攤，凌晨一點半左右突然起火，火勢非常猛烈，台南市消防局出動第四大隊與新化、善化、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。