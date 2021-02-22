影／都是綠燈！轉彎車不讓直行車 台中對撞2人傷

台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，開車行經西屯區河南路時欲轉彎，當時盧是綠燈通行，但轉彎時沒注意到對向由方姓男子駕駛轎車駛來，雙方在路口發生碰撞，兩人都受到程度不等的傷勢，盧的右側車頭凹陷，方的車頭近乎全毀，警方獲報到場，雙方都無酒精濃度，初判是轉彎車未讓直行車、行經路口未減速才釀禍，詳細肇事原因待查。

據查，盧姓男子（38歲）在今天凌晨3時許，開車行經西屯區沿河南路內側快車道，欲左轉市政北六路方向，盧行駛到路口時為綠燈，沒有左轉號誌，盧沒注意到對向由方姓男子（28歲）駕駛的轎車，沿河南路內快車道往台灣大道方向行駛，雙方在路口發生碰撞，方的車頭正面撞上盧車的右側車頭，猛烈撞擊造成方的車頭近乎全毀，盧車則是右側車頭凹陷毀損。