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影／都是綠燈！轉彎車不讓直行車 台中對撞2人傷
台中市盧姓男子在今天凌晨3時許，開車行經西屯區河南路時欲轉彎，當時盧是綠燈通行，但轉彎時沒注意到對向由方姓男子駕駛轎車駛來，雙方在路口發生碰撞，兩人都受到程度不等的傷勢，盧的右側車頭凹陷，方的車頭近乎全毀，警方獲報到場，雙方都無酒精濃度，初判是轉彎車未讓直行車、行經路口未減速才釀禍，詳細肇事原因待查。
據查，盧姓男子（38歲）在今天凌晨3時許，開車行經西屯區沿河南路內側快車道，欲左轉市政北六路方向，盧行駛到路口時為綠燈，沒有左轉號誌，盧沒注意到對向由方姓男子（28歲）駕駛的轎車，沿河南路內快車道往台灣大道方向行駛，雙方在路口發生碰撞，方的車頭正面撞上盧車的右側車頭，猛烈撞擊造成方的車頭近乎全毀，盧車則是右側車頭凹陷毀損。
盧姓男子因車禍造成全身疼痛、自行就醫，方姓男子則是頭部撞到方向盤，頭部有撕裂傷，台中市第六警分局交通分隊獲報到場，二人都無酒精濃度，初判盧未依規定讓車、方行經路口未減速都是肇事原因，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。
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