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寒假結束今開學了！白河警一早護童保安全

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

高中以下各級學校今天開學，台南市白河警分局今早啟動「護童專案」，在轄區21所國小門口與學校校長、老師及導護志工媽媽們，一同歡迎及保護學童上學交通秩序及安全，讓小朋友開心上學。

「護童專案」由分局長陳明宏親自帶隊，也將對轄內5所國中3年級學生自動留校晚自習放學時段，於夜間8時至9時也會加派員警於校門口守護，建構全天候綿密校安守護網。

白河警分局為確保轄區學童與校園安全，除加強校園周遭巡邏守望，提高見警率外，並詳加注意與查察可疑人、事、物，關懷留意在學校外逗留或落單學童安全，適時提供協助，防止意外發生；也呼籲學童家長在接、送學童時，騎乘機車都要戴安全帽，切勿並排停車，配合警方交通疏導，注意交通安全。

高中以下各級學校今天開學，台南市白河警分局今早啟動「護童專案」。記者謝進盛／翻攝
高中以下各級學校今天開學，台南市白河警分局今早啟動「護童專案」。記者謝進盛／翻攝
高中以下各級學校今天開學，台南市白河警分局今早啟動「護童專案」守護學子安全。記者謝進盛／翻攝
高中以下各級學校今天開學，台南市白河警分局今早啟動「護童專案」守護學子安全。記者謝進盛／翻攝

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