寒假結束今開學了！白河警一早護童保安全

高中以下各級學校今天開學，台南市白河警分局今早啟動「護童專案」，在轄區21所國小門口與學校校長、老師及導護志工媽媽們，一同歡迎及保護學童上學交通秩序及安全，讓小朋友開心上學。

「護童專案」由分局長陳明宏親自帶隊，也將對轄內5所國中3年級學生自動留校晚自習放學時段，於夜間8時至9時也會加派員警於校門口守護，建構全天候綿密校安守護網。