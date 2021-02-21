快訊

華僑攜豬肉入境被重罰！執行官心疼贈紅包 幼子：當我爸好嗎

抗癌美女泳士復出半年奪首冠 池江璃花子仍嚮往奧運

台南關廟公墓下午發生火災 晚間發現焦屍死因待查

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市關廟區成功路第一公墓，今天下午3點多發生公墓火災，消防人員據報前往滅火，直到傍晚6點多火勢撲滅。消防人員收隊後，今晚7點多有民眾到消防分隊報案有男性鳳梨農走失，關廟消防分隊再前往協尋，在第一公墓內發現一具焦屍， 報警處理，由於天色昏暗，警方今天將報檢方相驗查明死因。

台南市消防局救災救護中心，今天下午3點零4分接獲民眾報案，位於台南市關廟區成功路尾山西里第一公墓發生火災，關廟消防分隊出動消防車前往滅火，約下午近4點多控制火勢，由於公墓燃燒面積約450平方公尺，直到傍晚6點14分火勢完全撲滅。

消防人員在控制火勢收隊後，當地里長約7點40分到關廟消防分隊報案，指稱一名男性鳳梨農失蹤，請分隊協尋。關廟分隊出勤協助尋找後，今晚8點多在第一公墓工寮內發現一具焦體，通報轄區警方到場調查。

警方說，鑑識人員已到場了解，由於當地夜色昏暗，且呈焦屍，至於死因為何，今天將報請南檢檢察官相驗後，查明究是火災引起還是其他原因造成。

台南市關廟區第一公墓火災，事後發現一具焦屍。圖／讀者提供
台南市關廟區第一公墓火災，事後發現一具焦屍。圖／讀者提供
台南市關廟區第一公墓火災，面積約450平方公尺，事後發現一具焦屍。圖／讀者提供
台南市關廟區第一公墓火災，面積約450平方公尺，事後發現一具焦屍。圖／讀者提供
台南市關廟區第一公墓火災，事後發現一具焦屍。圖／讀者提供
台南市關廟區第一公墓火災，事後發現一具焦屍。圖／讀者提供

火災 男性 鳳梨

延伸閱讀

影／白天燒到黑夜 苗栗公墓火災蜂煙四起

為火災及身障貧戶修屋 南市做工行善團玉井嘉義開工

桃園市大湳消防分隊舊廳舍 將改建為大成國小側門

低收戶又遇火災雪上加霜 慈濟送暖修房

相關新聞

影／白天燒到黑夜 苗栗公墓火災蜂煙四起

農曆年後客家人掃墓，昨天苗栗市公墓從白天燒到黑夜，今天換通霄、苑裡地區「接力」，上午10點多陸續有6處起火，直到晚間7點...

轎車駕駛酒駕撞機車 騎士一度失去呼吸心跳

澎湖縣馬公市43歲余姓男子本月19日晚間11時許，疑酒後駕駛租賃轎車行經文光路與四維路口與19歲許姓機車騎士發生追撞，許...

苗警住竊比照重大刑案偵辦 3人竊盜組不信邪栽了

苗栗縣謝姓、廖姓、黃姓男子沆瀣一氣，3人分別於2月5日、14日在三義鄉、苗栗市涉嫌敲破車窗、侵入出租套房行竊，苗栗警察分...

屏東撒米怪客引鳥群覓食糞襲住家 屋主無奈報警

住在屏東廣東南路的邱姓屋主，住家周邊經常被不明人士撒米。起初他不以為意，但這樣的情況，竟長達半年之久，更吸引禽類覓食，進...

影／女子遊馬崗摔倒骨折 消防人員海岸搬運300公尺送醫

劉姓女子今天到新北市貢寮區馬崗遊玩，在海岸行走時摔倒造成骨折，無法再行走。消防人員趕到現場，用長背板搬運約300公尺，將...

桃園工程行鐵皮屋大火 網友驚嚇相走告

桃園市龜山區忠義路一家工程公司鐵皮屋工廠今天中午12時多突然起火，鐵皮屋辦公室和儲藏室用品燃燒迅速冒出火勢、濃煙，大火一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。