台南關廟公墓下午發生火災 晚間發現焦屍死因待查
台南市關廟區成功路第一公墓，今天下午3點多發生公墓火災，消防人員據報前往滅火，直到傍晚6點多火勢撲滅。消防人員收隊後，今晚7點多有民眾到消防分隊報案有男性鳳梨農走失，關廟消防分隊再前往協尋，在第一公墓內發現一具焦屍， 報警處理，由於天色昏暗，警方今天將報檢方相驗查明死因。
台南市消防局救災救護中心，今天下午3點零4分接獲民眾報案，位於台南市關廟區成功路尾山西里第一公墓發生火災，關廟消防分隊出動消防車前往滅火，約下午近4點多控制火勢，由於公墓燃燒面積約450平方公尺，直到傍晚6點14分火勢完全撲滅。
消防人員在控制火勢收隊後，當地里長約7點40分到關廟消防分隊報案，指稱一名男性鳳梨農失蹤，請分隊協尋。關廟分隊出勤協助尋找後，今晚8點多在第一公墓工寮內發現一具焦體，通報轄區警方到場調查。
警方說，鑑識人員已到場了解，由於當地夜色昏暗，且呈焦屍，至於死因為何，今天將報請南檢檢察官相驗後，查明究是火災引起還是其他原因造成。
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