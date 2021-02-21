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影／白天燒到黑夜 苗栗公墓火災蜂煙四起
農曆年後客家人掃墓，昨天苗栗市公墓從白天燒到黑夜，今天換通霄、苑裡地區「接力」，上午10點多陸續有6處起火，直到晚間7點半還有1處仍在燃燒，有民眾空拍機拍下蜂煙四起的景象，有如古戰場，苦了消防隊員疲於奔命。
苗栗縣政府消防局第四大隊今天上午10點8分起，陸續受理通霄鎮五南里公墓、城北里公墓、坪頂公墓、福源里公墓，苑裡鎮錦山公墓及青埔公墓火災，出動消防水箱車4輛，小型幫浦車9輛，警消、義消39人灌救，直到晚間7點半還有五南里公墓雜草燃燒，今天火災燃燒面積最大是五南里雜草約3到4公頃。
昨天下午1點22分起，苗栗市西山公墓、大坪頂、八甲公墓陸續發生火災，消防局第一大隊出勤5輛消防車、35名警義消滅火，火勢一度逼近民宅，消防人員出多水線於昨天晚上6點22分將火勢熄滅，約有15公頃公墓雜草付之一炬。
今天傍晚有民眾空拍雜草火災，有如古戰場的蜂煙四起景象，消防局呼籲農曆年後客家人掃墓，焚燒香燭、紙箔，或燃放鞭炮易引發山林火災，務必注意「四不二記得」原則，做好火災預防工作。
消防局指出，「不」任意燒雜草：盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燃燒，並在旁警戒，以免飛火延燒；「不」隨意丟煙蒂：抽菸時，請注意勿隨意丟棄菸蒂，避免造成林野火災；「不」讓紙錢飛揚：燃燒紙錢時，應在旁留意燃燒情形，以免因餘燼飛揚而造成災害；「不」放爆竹煙火：建議使用環保鞭炮燃放，燃放時也應格外注意周邊防火及自身的安全。
「記得」撲滅餘燼：離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，妥善運用水源將餘火澆熄後再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果；「記得」隨手收拾垃圾：帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之勞一併帶走，以維護環境。
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