疑恍神騎車自撞 小情侶摔落4.8公尺橋下
澎湖縣馬公市18歲陳姓男學生今天下午2時許騎機車載16歲方姓女友，行經縣道203線中屯段9.1公里處中正橋路段，疑似恍神自撞橋邊護欄，兩人摔落4.8公尺橋下，消防人員獲報到場將兩人吊掛上岸，陳男臉部擦傷、方女雙手疑似骨折，兩人意識清楚，皆送往三總澎湖醫院治療。
據了解，兩人為同校男女朋友，騎機車沿線道203線中屯往馬公方向外側車道行駛時，陳男疑似恍神自撞護欄，當時正值快漲潮，兩人跌落橋下後沒有被沖走，躺在岸邊待援，消防人員獲報派遣4車7人前往搶救，以器材車吊掛捲式擔架救起兩人。
陳男臉部手腳擦傷、方女雙手手臂疑似骨折、四肢擦傷，警方到場為陳男進行酒測值為零，詳細肇事原因有待調查。
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