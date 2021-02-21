疑恍神騎車自撞 小情侶摔落4.8公尺橋下

澎湖縣馬公市18歲陳姓男學生今天下午2時許騎機車載16歲方姓女友，行經縣道203線中屯段9.1公里處中正橋路段，疑似恍神自撞橋邊護欄，兩人摔落4.8公尺橋下，消防人員獲報到場將兩人吊掛上岸，陳男臉部擦傷、方女雙手疑似骨折，兩人意識清楚，皆送往三總澎湖醫院治療。

據了解，兩人為同校男女朋友，騎機車沿線道203線中屯往馬公方向外側車道行駛時，陳男疑似恍神自撞護欄，當時正值快漲潮，兩人跌落橋下後沒有被沖走，躺在岸邊待援，消防人員獲報派遣4車7人前往搶救，以器材車吊掛捲式擔架救起兩人。