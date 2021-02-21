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案943自主管理期赴商業大樓開會 可能罕見開罰雇主

轎車駕駛酒駕撞機車 騎士一度失去呼吸心跳

聯合報 / 記者陳玫伶／澎湖即時報導

澎湖縣馬公市43歲余姓男子本月19日晚間11時許，疑酒後駕駛租賃轎車行經文光路與四維路口與19歲許姓機車騎士發生追撞，許男當場倒地不起一度失去呼吸心跳，送醫急救救回，附近住戶聽到聲音出門察看，還與余男到場友人發生口角，警方到場為余男實施酒測值達0.56毫克，依公共危險罪函送地檢署偵辦。

據了解，余男當時行駛在文光路由北向南方向，疑似未注意前方路況，直接撞上同向許男機車，許男被撞倒在地，一度失去呼吸心跳，經消防人員以電擊設備救回一命，但因撞擊力道過大，造成許男脾臟破裂，目前還在醫院開刀治療。

車禍現場余男轎車擋風玻璃碎裂，許男機車卡在轎車前面，被往前拖行近10公尺，零件散落一地，附近住戶聽到撞擊聲出門查看，指責余男酒後駕車，余男與附近居民發生口角，還打電話叫5、6位友人到場關心，警方獲報出動縣警局保安隊、分局偵查隊、交通隊、派出所等6組警力到場壓制，幸好未發生肢體衝突。

警方表示，員警到場為余男實施酒測值達0.56毫克，依酒駕肇事公共危險罪移送澎湖地檢署偵辦，許男部分則將委由衛福部澎湖醫院抽血代驗，查明有無酒駕公共危險刑責，並將陸續請余男友人到案說明，釐清案情真相。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澎湖縣馬公市43歲余姓男子本月19日晚間，疑酒後駕駛租賃轎車行經文光路與四維路口與19歲許姓機車騎士發生追撞。記者陳玫伶／翻攝
澎湖縣馬公市43歲余姓男子本月19日晚間，疑酒後駕駛租賃轎車行經文光路與四維路口與19歲許姓機車騎士發生追撞。記者陳玫伶／翻攝
澎湖縣馬公市43歲余姓男子本月19日晚間，疑酒後駕駛租賃轎車行經文光路與四維路口與19歲許姓機車騎士發生追撞。記者陳玫伶／翻攝
澎湖縣馬公市43歲余姓男子本月19日晚間，疑酒後駕駛租賃轎車行經文光路與四維路口與19歲許姓機車騎士發生追撞。記者陳玫伶／翻攝

澎湖 酒駕 酒測

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