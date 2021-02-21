影／為愛失蹤被宣告死亡 17年後尋獲女子「復活」

台北市萬華警分局龍山派出所警員鄭埕祥、陳思妤兩人，3天前擔服下午15至18時的巡邏勤務時，巡邏經過西昌街與貴陽街二段口，發現一名長髮女子形跡可疑，兩人主動上前盤查，發現女子是失蹤長達17年的失蹤人口，更已遭法院宣告死亡，警方聯絡家屬，家屬不敢相信，趕緊跑到派出所認親團聚。

警方發現，目前44歲的黃姓女子原本家住新北市板橋區，17年前還在百貨公司當專櫃小姐，黃女當年和一名男子交往，但遭家人反對，黃女一氣之下離家出走，與男友同居，更與家人斷絕聯絡不相往來，家人發現黃女失蹤，趕緊通報警方協尋，但卻遲遲沒有找到人，時日一久，法院更宣告黃女死亡。

黃女失蹤後，黃女母親不願相信女兒已死，多年來四處拜廟祈福更求神問卜，神明指示黃女還在人世，黃母才稍感心安，希望女兒早日歸來。

直到三天前的2月18日，警方在西昌街、貴陽街二段發現黃女形跡可疑，上前盤查才找到已被宣告死亡的黃女。

黃女被帶回派出所，警方發現黃女是在17年前的2月18日，與家人意見不合起口角負氣離家，再也沒有回家，因此失蹤日被訂為2月18日，黃女不知道自己被列為失蹤人口，也不知道自己因民法第8條失蹤滿7年後被法院宣告死亡，如今同樣在2月18日被警方找到，可說冥冥中自有天意。

警方利用戶役政系統資料，聯繫黃女姊姊前來，黃女姊姊到派出所後表示：「自從妹妹失蹤後，母親天天擔心難過，幾乎以淚洗臉，到板橋每個宮廟四處拜拜，祈求神明保佑妹妹平安無事，每次擲茭杯詢問神明妹妹的下落與安危，都得到神明正面的回應，心裡才稍稍得到安慰。」