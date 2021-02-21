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屏東撒米怪客引鳥群覓食糞襲住家 屋主無奈報警

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

住在屏東廣東南路的邱姓屋主，住家周邊經常被不明人士撒米。起初他不以為意，但這樣的情況，竟長達半年之久，更吸引禽類覓食，進而造成住家屋頂、窗台留下許多鳥糞便，令他相當困擾，無奈之下只好在臉書PO文，並報警處理。目前警方仍在調閱監視器釐清行為人身分，若發現當事人，會通報他到案說明。

邱姓屋主（68歲）指出，撒米怪客的行為，已經持續長達半年之久，每次都騎著機車，將米裝在車前置物籃或是腳踏墊，就用勺子裝一把米，撒在房屋周邊後便逃離，且一天之內不只一次，也不只一人。

邱姓屋主無奈表示，起初對這樣的行為不以為意，但撒下的米粒，可能造成行經此處的車輛打滑，還會吸引禽類覓食，這段時間內，住家屋頂、窗台留下許多鳥糞便，讓他必須經常清洗，甚至過年期間每天都要在路上清掃米粒。

邱姓屋主還說，家中生活單純，並沒有與人結怨，但撒米怪客只要看樓下有人他們就會折返，等到門口沒人就會回來撒，因此，根本不知道為何他們要那麼做。

即便邱姓屋主在住家外放上請勿亂丟米粒的告示，但撒米怪客的行為，並未因此停止，邱姓屋主無奈，只好請友人將此事PO網，並報警處理。目前警方仍在調閱監視器釐清行為人身分，若發現當事人，會通報他到案說明。

撒米怪撒下的米粒，吸引鳥群前往覓食，進而造成住家屋頂、窗台留下許多鳥糞便。記者陳弘逸／攝影
撒米怪撒下的米粒，吸引鳥群前往覓食，進而造成住家屋頂、窗台留下許多鳥糞便。記者陳弘逸／攝影
撒米怪撒下的米粒，吸引鳥群前往覓食，進而造成住家屋頂、窗台留下許多鳥糞便。記者陳弘逸／攝影
撒米怪撒下的米粒，吸引鳥群前往覓食，進而造成住家屋頂、窗台留下許多鳥糞便。記者陳弘逸／攝影
即使邱姓屋主放上告示，撒米怪客的行為也並未因此停止。記者陳弘逸／攝影
即使邱姓屋主放上告示，撒米怪客的行為也並未因此停止。記者陳弘逸／攝影
邱姓屋主幾乎每天都要在住家門前清掃米粒，令他感到相當無奈。記者陳弘逸／攝影
邱姓屋主幾乎每天都要在住家門前清掃米粒，令他感到相當無奈。記者陳弘逸／攝影
邱姓屋主表示，撒米怪客每次都騎著機車，將米裝在車前置物籃或是腳踏墊，就用勺子裝一把米，撒在房屋周邊後便逃離，且一天之內不只一次，也不只一人。記者陳弘逸／攝影
邱姓屋主表示，撒米怪客每次都騎著機車，將米裝在車前置物籃或是腳踏墊，就用勺子裝一把米，撒在房屋周邊後便逃離，且一天之內不只一次，也不只一人。記者陳弘逸／攝影

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