苗警住竊比照重大刑案偵辦 3人竊盜組不信邪栽了

苗栗縣謝姓、廖姓、黃姓男子沆瀣一氣，3人分別於2月5日、14日在三義鄉、苗栗市涉嫌敲破車窗、侵入出租套房行竊，苗栗警察分局啟動重大刑案偵辦模式，認出犯案累累3人，昨天循線拘提到案，今天依竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，謝男（50歲）、黃男（40歲）2月5日在三義鄉水美街涉嫌敲破車窗，行竊車內4件名牌外套及零食，另謝男夥同廖男（48歲）從苗栗市一處出租套房的鐵梯，2月14日涉嫌破壞冷氣孔的珍珠板侵入行竊，行竊現金600元、護照、電腦主機及友人去年紀念價值的米老鼠包等財物。

苗栗分局受理報案後，比照重大刑案管制，辦案人員調閱監視器，認出3人身分，昨天持搜索票，在苗栗市住處及電動遊藝場，拘提3人到案，並起獲米老鼠包、電腦主機、護照，及1件名牌外套等贓物，另3件名牌外套已被丟棄，全案今天依竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗縣警局長周煥興認為侵入住宅竊盜是民眾切身之痛，並威脅生命財產安全，今年1月16日上任，要求比照重大刑案管制，苗栗分局快速偵破2件竊案，發揮威嚇作用。