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桃園工程行鐵皮屋大火 網友驚嚇相走告
桃園市龜山區忠義路一家工程公司鐵皮屋工廠今天中午12時多突然起火，鐵皮屋辦公室和儲藏室用品燃燒迅速冒出火勢、濃煙，大火一發不可收拾，由於假日沒人上班，桃園市消防局據報火速趕到，消防員噴水搶救，迅速在20分鐘撲滅火勢，但鐵皮屋工廠儲藏室雜物、辦公用品付之一炬，無人員受困，該工廠起火原因將由消防局火調人員進一步調查。
龜山區忠義路一段的工程公司鐵皮屋工廠起火、冒出濃煙後，消防局動員警消51人和20輛消防各式車輛前往灌救滅火，龜山網友看見立即在臉書「龜山生活通」社群PO網熱議，網友表示「發生什麼事好多消防車、救護車，感覺好可怕」，也有網友說，忠義路一段警笛聲音、令人擔心」。
桃園市消防局表示，龜山區忠義路的工程公司，經營鐵捲門、雨遮鋼架等工程，屋內儲藏室堆置雜物及辦公室、用品，突然起火冒出濃煙，火勢迅速引燃，警消動員51人和20輛消防各式車輛在20分鐘撲滅火勢，起火原因由火調人員調查。
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