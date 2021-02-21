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影／酒醉男墜河 路人借塑膠椅、繩索救回

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市44歲李姓男子昨天傍晚5時許，酒後與陳姓妻子吵架，竟墜落幸福川，在水中載浮載沉，附近6位熱心民眾見狀，拿塑膠椅綁繩索將李救上岸。

據了解，李男昨天與陳女（42歲）在三民區河北二路及中庸街橋附近，因生活細節發生爭吵，李疑似一時情緒不穩與妻子拉扯，隨後墜落幸福川，當天正值天公生，許多民眾到附近的玉皇宮拜拜，看到李漂在水面上，趕緊跟廟前攤販借塑膠椅、繩索等救回他。

救援影像事後被網友分享到臉書社團「高雄大小事」，影像中可見，先有3男試圖以塑膠椅綁繩索拉李到岸邊，再跟附近攤販借了摺疊凳，想讓李藉著凳子的橫桿爬上岸，但拉幾下就沒力，一度鬆手差點沉下去，在旁邊看著救援的另3位民眾趕緊幫忙，共6人拉著他手臂、腰、腳等，終於成功將他拉上岸，送醫檢查後無大礙。

網友看到影片留言表示「還好有熱心民眾及時救上來，不然待水待久了就會逐漸失溫」、「感謝無私大愛的救援者，掉下水的人應該是沒有力氣了」還有網友好奇「四周都有圍欄他是怎麼掉下去」。

高雄市三民區李姓男子昨天傍晚5時許疑似酒後與陳姓妻子吵架，墜落幸福川，6位熱心民眾協助救李男上岸。圖／翻攝自高雄大小事臉書社團
高雄市三民區李姓男子昨天傍晚5時許疑似酒後與陳姓妻子吵架，墜落幸福川，6位熱心民眾協助救李男上岸。圖／翻攝自高雄大小事臉書社團
高雄市三民區李姓男子昨天傍晚5時許疑似酒後與陳姓妻子吵架，墜落幸福川，6位熱心民眾協助救李男上岸。圖／翻攝自高雄大小事臉書社團
高雄市三民區李姓男子昨天傍晚5時許疑似酒後與陳姓妻子吵架，墜落幸福川，6位熱心民眾協助救李男上岸。圖／翻攝自高雄大小事臉書社團
高雄市三民區李姓男子昨天傍晚5時許疑似酒後與陳姓妻子吵架，墜落幸福川，6位熱心民眾協助救李男上岸。圖／翻攝自高雄大小事臉書社團
高雄市三民區李姓男子昨天傍晚5時許疑似酒後與陳姓妻子吵架，墜落幸福川，6位熱心民眾協助救李男上岸。圖／翻攝自高雄大小事臉書社團

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