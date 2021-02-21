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合歡山驚傳山林火警 台14甲線翠峰段雙向交通封閉

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉台14甲線20.6K翠峰段今近午傳山林火警，但因近期氣候乾燥，火勢迅速蔓延，當地警消獲報後派出多輛消防車馳援，目前持續滅火中，而因該路段是往返合歡山要道，考量消防救災需求，暫時封閉雙向交通，以利灌救作業。

南投縣消防局指出，今上午11時25分獲報台14甲線合歡山公路翠峰路段的下邊坡山林竄出火勢，當下隨暨調派鄰近仁愛分隊人車馳援，同時調派山下的埔里分隊人車前往支援灌救，並通報警方及公路總局協助交通相關事宜。

但發生山林火警的翠峰段邊坡因坡度陡峭，且近來山區未降雨，草木枯乾助長火勢迅速延燒，現場周邊又無水源，消防雖能派遣多部水廂車接力供水灌救，仍無法有效控制火勢，目前已向申請空勤總隊申請直升機空中灌救，盼陸空串連滅火。

而因合歡山公路是清境往返合歡山、武嶺等主要幹道，但其道路狹窄，今又逢周末假日，考量火勢產生濃煙恐影響行車視線，且消防車、水箱車等大型車輛進駐救災，經交通轄管評估，台14甲線20.5K至20.7K實施雙向封閉管制。

公路總局埔里工務段表示，為順利現場執行滅火作業，封閉台14甲線20.5K至20.7K，暫時無法通行，該段已派員前往了解，並由當地警方現場協助交管；仁愛警分局則表示，救災滅火期間，民眾避免前往，以免影響救災及自身安全。

南投縣仁愛鄉台14甲線20.6K翠峰段今近午傳山林火警。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉台14甲線20.6K翠峰段今近午傳山林火警。圖／讀者提供

合歡山 埔里

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