不怕被撞？酒後口角衝突 中和大馬路上演全武行

新北市中和區某快炒店今天凌晨傳酒客衝突！宋姓與蔡姓2名男子酒後撞到腳步不穩撞到鄰桌，引發鄰桌施姓、林姓、陳姓男子和黃姓、游姓女子不滿，雙方在大馬路激烈口角，最後演變成肢體衝突，還打到對街，結果全被警方帶回派出所。

事情發生在凌晨3時許，警方獲報後，隨即調派員警前往，宋、施雙方人馬仍不停歇，不斷叫囂，甚至對不相干的旁人嗆聲，最後是被警方以強制力控制住，衝突才未擴大。

警方表示，衝突僅宋男嘴角擦傷，其餘人員皆未受傷，由於雙方互不提告，最後是以違反社會秩序維護法送辦。