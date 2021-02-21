正妹美腿被吐檳榔汁 網控「胎哥兼沒衛生」求肉搜
台中市一名女網友在臉書社團爆料，昨天下午步行經過西區中興街時，遭一名騎車的男子吐了一口檳榔汁，她的雙腿、鞋子、衣物都有被檳榔汁噴到，「好心情全沒了、胎哥（台語：骯髒）兼不衛生」，希望網友能夠幫忙肉搜，台中市第一警分局表示，未接獲女子報案，全案可依毀損或違反社維法偵辦，被害女子可向派出所報案，以利後許查處。
台中市一名女網友昨天在臉書社團「爆怨公社」發文，她透露昨天下午3時許，步行經過西區中興街時，被一名機車騎士從背後吐噴檳榔汁，等到她轉頭時，騎士已騎走，「整個出門的好心情完全都沒有了，胎哥兼不衛生，無敵沒水準，希望有好心人能肉搜出來」。
發文一出後，引發網友聲援，也建議女網友向警方尋求協助，調閱路口監視器，查出隨地吐檳榔汁的騎士。
台中市第一警分局表示，目前尚未接獲被害女子報案，若女子提出毀損告訴，將依法偵辦，若不願提告，分局將調查相關證據後，依違反社維法地91條第一款，汙濕他人之身體、衣著或物品而情節重大者，逕為裁處，另外根據廢棄物清理法第27條第1款規定，隨地吐檳榔汁、可處1200元以上6000元以下罰鍰，民眾也可向環保局提出檢舉。
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