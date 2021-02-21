正妹美腿被吐檳榔汁 網控「胎哥兼沒衛生」求肉搜

台中市一名女網友在臉書社團爆料，昨天下午步行經過西區中興街時，遭一名騎車的男子吐了一口檳榔汁，她的雙腿、鞋子、衣物都有被檳榔汁噴到，「好心情全沒了、胎哥（台語：骯髒）兼不衛生」，希望網友能夠幫忙肉搜，台中市第一警分局表示，未接獲女子報案，全案可依毀損或違反社維法偵辦，被害女子可向派出所報案，以利後許查處。

台中市一名女網友昨天在臉書社團「爆怨公社」發文，她透露昨天下午3時許，步行經過西區中興街時，被一名機車騎士從背後吐噴檳榔汁，等到她轉頭時，騎士已騎走，「整個出門的好心情完全都沒有了，胎哥兼不衛生，無敵沒水準，希望有好心人能肉搜出來」。

發文一出後，引發網友聲援，也建議女網友向警方尋求協助，調閱路口監視器，查出隨地吐檳榔汁的騎士。