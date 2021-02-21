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臨停公車站遭罰提行政訴訟 法官用Google街景圖打臉
韓姓男子去年8月開車臨停在高雄市區一處公共汽車招呼站10公尺內，被民眾攝影檢舉，警方逕行舉發，開出600元罰單，韓不服提行政訴訟，認為停車當下有特別留意避免影響公車進出，舉證照片中他的車牌幾乎無法辨識；但新竹地院法官參酌舉發照片，並搭配Google街景圖，確認韓停車的位置明顯畫有紅線，且車牌清楚，警方裁罰無誤，駁回告訴。
韓男主張，停車當下有特別留意避免影響公車進出，將車輛停置於路面上所畫設的公車停靠區以外。另舉證違規照片中他的車牌幾乎無法辨識、車輛停放之處距離公車站牌有相當距離，無從證明是停放在公共汽車站牌10公尺內。
法官認為，道路交通標誌標線號誌設置規則190條規定，路邊大型客車停放線中的寬度為12公尺，從舉發照片看來，韓男停車的位置雖不在路邊大型客車停放白線框內，其距該停放線至多僅1公尺，且停放位置下明顯畫有線，車牌號碼清淅可見。
法官另參酌Google街景圖，公共汽車招呼站牌位於白線框中央，韓男的車停放處畫有紅線，因此並無韓所稱車牌無法辨識的情況，同時韓的車輛停放處本來就不可臨時停車，韓未遵守規定，的確在公共汽車招呼站10公尺內臨時停車，韓的說詞明顯是卸責。
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