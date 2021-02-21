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台南安平古堡附近公寓失火 住戶及時逃出

聯合報 / 記者黄宣翰／台南即時報導

台南市安平區安平古堡附近安北路3樓公寓，今天中午突然起火冒出大量濃煙，住戶都及時逃出，林姓3樓住戶表示，曾聽到2樓碰一聲巨響，還好2樓住戶當時外出不在家。

台南市消防局救災救護中心今天約11點30分接獲民眾報案，位於安平區安北路民宅發生火災，派出安平、和緯及安南等分隊到場搶救。

由於起火地點位於狹小巷弄內，水源不足，消防人員在古堡街以水箱車接了60公尺水帶才能滅火，火勢約在30分鐘後控制，戶住都已疏散逃出。

林姓男住戶說，當時他在3樓突然聽到碰一聲巨響，馬上和家人下樓逃到1樓，火災發生時2樓住戶外出不在家。

台南市消防局說，起火點在2樓公寓後方房間，燃燒面積約2至3坪，至於起火原因是否和電線走火有關，待火調科人員進一步鑑定查明。

台南市安平區安北路民宅失火，冒出大量黑煙。記者黄宣翰／攝影
台南市安平區安北路民宅失火，冒出大量黑煙。記者黄宣翰／攝影
台南市安平區安北路民宅失火，因巷弄狹小，消防人員接60公尺水帶滅火。記者黄宣翰／攝影
台南市安平區安北路民宅失火，因巷弄狹小，消防人員接60公尺水帶滅火。記者黄宣翰／攝影
台南市安平區安北路民宅失火，冒出大量黑煙，消防人員冒險滅火。記者黄宣翰／攝影
台南市安平區安北路民宅失火，冒出大量黑煙，消防人員冒險滅火。記者黄宣翰／攝影

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