聽新聞
test
0:00 / 0:00
罔腰發文放閃 網友狠酸「別玩太瘋小心動胎氣」
變性網紅罔腰日前自曝懷孕，外界質疑沒子宮如何懷孕，男友指是做人體試驗，引發衛政單位、醫界關注，網紅爭議言行，也被批評是傷害醫療專業。罔腰今天在臉書發出與男友親密合照，說要開啟度假模式，網友留言「媽媽手冊拿到了嗎」，也有網友狠酸「別玩太瘋，小心動胎氣」。
罔腰前一篇文章是昨晚發文寫與男友吃海陸大餐，還說「食量變大的我，下次還要來」，有網友寫「媽媽手冊勒兄弟」，罔腰不改嗆辣風格留言還擊「自己長得不ok，誰要跟你當兄弟」。多名網友也批罔腰「別逃避媽媽手冊話題不回，要編故事麻煩先重修健康教育」。
高雄市衛生局昨天已赴高醫調查，釐清沒有罔腰所述人體試驗等情節，近日也會約談家住高雄的罔腰，依程序讓他陳述意見，不排除依違反人體試驗法、醫療法等，罰5至25萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言