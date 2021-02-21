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罔腰發文放閃 網友狠酸「別玩太瘋小心動胎氣」

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導

變性網紅罔腰日前自曝懷孕，外界質疑沒子宮如何懷孕，男友指是做人體試驗，引發衛政單位、醫界關注，網紅爭議言行，也被批評是傷害醫療專業。罔腰今天在臉書發出與男友親密合照，說要開啟度假模式，網友留言「媽媽手冊拿到了嗎」，也有網友狠酸「別玩太瘋，小心動胎氣」。

罔腰前一篇文章是昨晚發文寫與男友吃海陸大餐，還說「食量變大的我，下次還要來」，有網友寫「媽媽手冊勒兄弟」，罔腰不改嗆辣風格留言還擊「自己長得不ok，誰要跟你當兄弟」。多名網友也批罔腰「別逃避媽媽手冊話題不回，要編故事麻煩先重修健康教育」。

高雄市衛生局昨天已赴高醫調查，釐清沒有罔腰所述人體試驗等情節，近日也會約談家住高雄的罔腰，依程序讓他陳述意見，不排除依違反人體試驗法、醫療法等，罰5至25萬。

網紅罔腰的爭議言論引發輿論譁然，他和男友今天發文放閃，說要開啟度假模式。圖／翻攝自罔腰臉書
網紅罔腰的爭議言論引發輿論譁然，他和男友今天發文放閃，說要開啟度假模式。圖／翻攝自罔腰臉書

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