罔腰發文放閃 網友狠酸「別玩太瘋小心動胎氣」

變性網紅罔腰日前自曝懷孕，外界質疑沒子宮如何懷孕，男友指是做人體試驗，引發衛政單位、醫界關注，網紅爭議言行，也被批評是傷害醫療專業。罔腰今天在臉書發出與男友親密合照，說要開啟度假模式，網友留言「媽媽手冊拿到了嗎」，也有網友狠酸「別玩太瘋，小心動胎氣」。

罔腰前一篇文章是昨晚發文寫與男友吃海陸大餐，還說「食量變大的我，下次還要來」，有網友寫「媽媽手冊勒兄弟」，罔腰不改嗆辣風格留言還擊「自己長得不ok，誰要跟你當兄弟」。多名網友也批罔腰「別逃避媽媽手冊話題不回，要編故事麻煩先重修健康教育」。