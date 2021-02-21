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空汙釀禍？西濱車禍疑肇因能見度差 彭啟明：霧霾結合

影／濃霧中連環撞 他受傷倒車道剛爬起來 後車又輾上來　

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樹林死亡車禍 21歲年輕騎士遭撞死

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市樹林區一名60歲黃姓男子昨日晚間11時駕駛灰色小客貨車行經環漢路五段要右轉四維路時，不慎與直行的21歲黃姓機車騎士發生擦撞，由於撞擊力道過猛，導致黃男身受重傷，送醫後宣導不治，詳細造事原因仍待調查釐清。

據了解，60歲黃男當時工作完準備回家，開著小客貨車欲從環漢路要右轉往四維路，但不知何故，未注意到騎機車直行的21歲黃男，兩人在馬路口發生擦撞，黃男連人帶車滑行出去，衝進旁邊的二手車行後，又撞到附近的兩輛汽車，現場滿目瘡痍，車殼四散，騎士送醫後身亡。

樹林分局表示，60歲黃男並無受傷，小貨車右側有明顯的撞擊痕跡，但經酒測後，確認黃男沒有飲酒，將請二手車行老闆提供監視畫面以釐清事發經過及肇責。

60歲汽車駕駛疑似在轉彎時未注意到直行的年輕騎士，發生擦撞，導致21歲黃姓騎士傷重身亡。
60歲汽車駕駛疑似在轉彎時未注意到直行的年輕騎士，發生擦撞，導致21歲黃姓騎士傷重身亡。

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