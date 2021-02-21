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9旬老翁迷失桃園街頭 馬祖口音讓警聽得霧煞煞

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區昨天有人在路旁看到1名老翁不斷徘徊，熱心路人將其載到八德派出所，由於該名老翁講話時有著濃濃的馬祖口音，員警聽得霧煞煞，只能和其比手畫腳溝通，所幸在一番努力後終於查出老翁的姓名，順利將他送返家。

警方表示，昨天上午11點多，有名熱心民眾開車載1名9旬老翁到八德派出所，熱心民眾指出，老翁拄著枴杖走在八德區介壽路二段300多號附近，疑似迷路便趕緊載到派出所報案。

員警曾昱凱、黃姿筠見狀先攙扶老翁進入派出所內休息，老翁講著濃厚馬祖口音，身上又未攜帶任何身分證件，員警一時之間傷透腦筋，開始和老翁用比手畫腳溝通，經一番時間耐心聆聽後，終於拼湊出老翁的真實姓名，也查到家屬的聯繫方式。

據了解，老翁姓黃，住在大溪區介壽路附近，早上獨自出門要買早餐便忘記回家的路，在外徒步走了2個多小時，家屬遍尋不著正準備前往轄區派出所報案，恰巧警方就打電話主動聯繫，家屬相當感謝，也承諾未來會多留意老翁的起居動向。

八德警分局呼籲，近年來台灣邁入老年化社會，迷失老人的案件日益增多，建議家屬多加留心，避免讓其獨自出門，可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是佩掛防走失的愛心手鍊，遇到類似狀況時才能及時處置。

熱心民眾將迷失的老翁載到八德派出所報案，由於老翁講話時有著濃濃的馬祖口音，幾名員警只能和其比手畫腳溝通，在一番努力後終於查出老翁的姓名，順利將他送返家。圖／八德警分局提供
熱心民眾將迷失的老翁載到八德派出所報案，由於老翁講話時有著濃濃的馬祖口音，幾名員警只能和其比手畫腳溝通，在一番努力後終於查出老翁的姓名，順利將他送返家。圖／八德警分局提供
熱心民眾將迷失的老翁載到八德派出所報案，由於老翁講話時有著濃濃的馬祖口音，幾名員警只能和其比手畫腳溝通，在一番努力後終於查出老翁的姓名，順利將他送返家。圖／八德警分局提供
熱心民眾將迷失的老翁載到八德派出所報案，由於老翁講話時有著濃濃的馬祖口音，幾名員警只能和其比手畫腳溝通，在一番努力後終於查出老翁的姓名，順利將他送返家。圖／八德警分局提供

老翁 馬祖

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