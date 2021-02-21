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台南8旬老翁無照騎機車 彎道自撞分隔島摔車亡
台南市東區林森路二段大彎道今天凌晨近3點，發生一起死亡車禍。警方調查，8I歲蔡姓老先生無照騎機車行經派出所右前方，疑因未注意派出所前大彎道，機車直撞分隔島後再撞到路燈桿，人車倒地，蔡送醫不治。
台南市消防局救災救護中心，今天凌晨2點57分接獲報案，位於東區林森路二段東寧派出所右前方有機車自撞分隔島。消防分隊救護人員到場發現，受傷機車騎士口鼻大量流血，緊急送往成大醫院急救仍傷重不治。
警方說，死者生前没有飲酒，但無照騎機車，調閱監視器發現，他從東寧路南向北行駛轉林森路二段，車速不快，疑未注意前方大彎道自撞路中央分隔島。
台南市警一分局提醒民眾，林森路二段東寧派出所前方有個大彎道，行經該路段一定要提高注意，保障行車安全。年長者騎機注意力下降，騎車因更要注意安全，避免發生憾事
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