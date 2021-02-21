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西濱慘重連環撞路段已封閉 公總公布替代路線

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台61線255公里處重大交通事故路段封閉替代路線。圖／公路總局提供
台61線255公里處重大交通事故路段封閉替代路線。圖／公路總局提供

台61線255公里處雲林縣口湖鄉路段，今天上午7時30分，發生重大連環追撞事故。公路總局說，總計6大車和14部小車追撞，造成台61線北上全線車道阻斷無法通行，經現場確認共2死9傷送醫，並啟動人員疏導機制，警消、工務段同仁、相關交維及拖吊廠商已至現場處理。

公路總局說，替代路線為台61線-下東石一匝道-台17線-台61線253水井交流道-台61線。相關道路行車資訊可收聽警廣、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（ http://168.thb.gov.tw ），或撥打公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

口湖鄉 事故

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