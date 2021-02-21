北市中小學將開學 警加強百處交通疏導

台北市中、小學明天開學，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，北市警方將增派交通疏導崗位109處、動用警力113人和義交5人，執行交通疏導、路況查報及違停取締。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，明天是北市中、小學109學年度第2學期的開學日，有鑑於往年開學日上午7時30分前、後時段，家長接送學童最為密集，加上各校因防範疫情均設置體溫量測站，將針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務。

為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，交通警察大隊說，明天將派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，預計增派交通疏導崗位109處，並動用警力113人和義交5人。

交通警察大隊呼籲，家長若需駕車接送學童，請提早出門，以免人、車擁擠耽誤時間；另，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車。

同時，警方將加強驅離、取締校園周邊違規停車，全力維護學校周邊交通秩序及學童上、放學安全。