未成年高價消費糾紛多 法制局：家長可拒絕承認有但書

春節7天連假紅包滿滿，中市政府法制局長李善植指出，過年後，接獲數起家長詢問孩子未經同意，擅自花數千或上萬元壓歲錢，購買高價商品，但業者拒絕退款衍生消費糾紛。

法制局指出如果不是日常生活所需的高價品，例如手機丶大量遊戲點數等，這一筆消費「不生效力」但物品必須退還，如有損害家長需負起賠償責任。

過完年幾天的上班日，台中市法制局就接到多位家長詢問，指出孩子未經其同意，擅自花壓歳錢購買高價商品，包括手機、平板電腦、遊戲點數或染髮。家長拒絕承認買賣行為，要求業者退款，但業者不肯。

臺中市政府法制局說明，依現行民法第12條規定滿20歲為成年，若孩子年齡在7歲以上20歲以下，法律上定為「限制行為能力人」與他人訂定契約或進行交易，須法定代理人承認始生效力。如接受贈品或依其年齡及身分、日常生活所必需之交易，購買文具或超商飲食等小額消費，可由孩子自行處理。

法制局長李善植說明，青少年購買手機或大量遊戲點數等高額消費，應已超過日常生活所必需，父母親可拒絕承認，讓該筆消費行為不生效力，但孩子已取得商品或服務應予返還，如因此有價值減損，父母親可能仍需負償還責任。

李善植呼籲業者，追求銷售利潤同時，也應善盡社會責任，不應販賣高價商品或服務予未成年人，避免衍生消費爭議。