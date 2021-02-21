影／妙齡髮型師追憶亡父 公園湖畔啜泣驚動警關心

魏姓女髮型師近年才由屏東縣搬到台中市打拚，前天凌晨在台中公園日月湖畔散心時，想起去年底過世的父親傷心哭泣，當時巡邏的台中公園派出所副所長等人發現後，前往關心，並將魏女帶回派出所，協助她前往醫院尋求心理諮商。

台中市第二警分局公園所副所長莊誌哲、警員高銘宏在前天凌晨1時許巡邏時，發現魏姓女子（25歲）在湖畔啜泣，警方擔心魏女人身安全，趨前關心，魏女起初面對警員詢問，顧左右而言他、閃爍其詞，但在警方耐心的開導下，這才打開心房，說出原委。

魏姓女子表示，她是屏東人，近年才搬到台中，從事髮型師的工作，她從小跟父親的感情很好，但父親在去年底過世，突然想到父親，心情不好，所以才到公園湖畔散心。

警方認為，魏女情緒低落在公園湖畔恐衍生後續狀況，因此規勸魏女返回派出所，並通知魏女的家人到派出所，另外也協助魏女聯絡醫院洽詢心理諮商服務，以免再因情緒問題，影響生活。