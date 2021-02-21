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警新推報案一張搞定 網友目光卻聚焦在她身上
內政部警政署整合現行受理報案原8種單據，統一為「受（處）理案件證明單」，全國警察機關將於明天開始試辦。為宣導新政策，屏東警方日前找來正妹女警拍攝受理報案的示意照，卻因高顏質讓網友一度以為，警方找臨時演員來宣導，隨後，警方也出面回應，「是如假包換的女警」。
警政署為整合現行受理報案原8種單據，如刑案三聯單、失車四聯單、遺失物、失蹤人口、違反社會秩序維護法、兒少性剝削擅離安置及其他案類，統一為「受（處）理案件證明單」，預計在明天上午9時啟用試辦，3月1日正式實施。
屏東縣政府警察局為宣導此項新政策，製作表單八合一宣導海報，發放給轄區各分局、派出所，此外，還找來正妹女警拍攝受理報案的示意照。相關消息一出，不少網友目光聚焦在高顏質的女警身上，還一度以為是警方找來臨時演員宣導。
事後屏東警方在網路上回應，該名女警是如假包換的警察。還有眼尖網友認出是，女警身分是萬丹分駐所的林孝芸，她過去曾登上全國警署電子月曆，還曾在防搶演練中，扮演搶匪，由於外型亮眼，經常有網友被她的高顏值吸引，甚至還有人笑稱，「她美到會讓主題失焦」。
屏東警方強調，本次受理案件的變革，不僅整合各類表單還簡化報案流程，也能防止吃案、匿報等情形，同時民眾也能依單據查詢，讓民眾能「一張表單，權益心安」。
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