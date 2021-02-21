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考警員班3次才上榜 他愛打抱不平現成「打詐剋星」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里警分局偵查隊小隊長許妙瑞是詐騙集團剋星，很難想像他曾是師長眼中的頭痛人物，家人鼓勵他「愛打架不如去考警察」，他第三次報考才考上警員班，後段班學生從警翻轉人生，曾有過愛玩的過去，更能夠理解嫌犯心理，又抱持「要做就把事情做好」，在偵辦詐騙案件特別用心，屢次溯源追出詐騙主嫌，獲全國模範警察表揚。

今年46歲的許妙瑞，從基層派出所警員做起，因對偵辦刑案有興趣報考偵查佐，10年前轉任偵查隊，會鎖定偵辦詐騙案，竟是因為「沒人想辦」，當時一名被害人面交100多萬元給車手，當時只逮到車手，許妙瑞就接手調資料溯源追查，得知和台南同一集團有關連，在檢察官指揮下，逮捕會計、車手頭、車手等集團成員20多人，主嫌雖逃到大陸，後來偷渡回到台灣，仍被刑事局鎖定逮捕，主嫌等重要成員至少都判處有期徒刑10年以上。

許瑞妙在辦案過程全心投入，經常不眠不休監聽及過濾資料，曾經連妻子住院也沒法陪伴，努力破獲多件詐騙案聲名遠播，曾有被害女台商被詐騙人民幣429萬元（新台幣2千多萬元），主動找上他報案，許妙瑞也不負所託，破獲該起兩岸詐騙集團逮捕20多人，女台商透過訴訟索回幾百萬元，總算還她公道。

許妙瑞感慨說，「警察很努力辦案但詐騙案還是層出不窮」，「年紀長的」、「退休族」最容易被鎖定的，許妙瑞認為詐騙手法都是「老套」，像假檢警管收手法加上銀行網路轉帳，短短時間就可以將被害人一輩子的心血都騙光。他印象很深刻，有一名詐騙集團主嫌才30多歲，就月付貸款 50多萬元，買大樓豪宅，那都是被害人的一輩子辛苦的血汗錢，因此在辦案上也格外有同理心，「要做就把事情做好，要給被害人一個交代」。

許妙瑞從警是意外，讀書時因為愛玩，又愛打抱不平，常為朋友出頭與別人打架，還被外校人士追到學校，校方得知後仍未改為朋友兩肋插力作風，最後連畢業典被都被校方「拒絕」，不得參加，高職畢業後等當兵時，對未來沒有想法，因舅舅兒子是警官，家人建議他去報考警察。

許妙瑞原本興緻缺缺，在台南市區租房子補習，但第一次根本沒去考，第二次嫌應試過程太久，考一半中途落跑、直到第三次才安分考完也如願考上，獲得全國模範警察表揚，許妙瑞也藉此鼓勵年輕人說，「後段班的學生也能有不一樣的人生」。

台南佳里警分局偵查小隊長許妙瑞是「打詐剋星」。記者吳淑玲／攝影
台南佳里警分局偵查小隊長許妙瑞是「打詐剋星」。記者吳淑玲／攝影
台南佳里警分局偵查小隊長許妙瑞是「打詐剋星」。記者吳淑玲／攝影
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詐騙集團 警察 車手

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