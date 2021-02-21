影／男行竊太胖卡管道間 警不費吹灰逮人

桃園市25歲戴姓男子昨天侵入桃園區中山東路某社區電機室竊取電纜線，社區管理員發現追查，戴男慌忙竄逃社區躲藏，警方據報清查，發現戴男身體壯碩卡在社區管道間動彈不得，好不容易協助爬出，戴男滿身大汗，癱坐地上被捕，送醫無大礙，警方抓賊，出動消防、救護車輛，民眾PO文，網民好奇熱議「抓嫌犯，出動消防車，有影嘸」。

警方今天上午表示，戴姓男子侵入桃園區中山東路某社區電機室行竊電纜線，被社區管理員發現，戴情急逃到社區躲藏，管理員報案，警方趕到逐樓清查，在社區3樓管道間聽見輕微響聲，打開管道間鋁門，發現戴男卡在2、3樓管道間，因為體型壯碩動彈不得，在狹小空間滿頭大汗喘氣噓噓，警方協助脫困後癱坐地上，警方逮捕送醫無礙。