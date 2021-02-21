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台中交通事故高齡死亡占3成 交局列今年防制事故重點

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市交通局統計，去年交通事故死亡201人，5萬5749人 受傷，死亡事故65歲以上有64人，占31.8%，交通事故死亡風險是各年齡最高。市府交通局列今年防制重點。

交通局指出，高齡者事故率偏高，包括穿越馬路、自摔與自撞、汽機車未禮讓行人等事故。

台中市政府成立高齡事故防制小組，針對相關事故類型，提供宣導案例及影片，透過教育局傳達到樂齡中心與「路老師(向高齡者宣導交通安全）群組」社會局傳達至長青學苑、 各區公所傳達至各里民群組 ，全面宣導交通安全觀念，期減少相關交通事故發生。

市府交通局指出，今年以機車族丶高齡長者、年輕族群為事故防制重點，另改善易肇事路段、設置綠斑馬線與行人庇護島、公車進校園、科技執法專案推動、75歲高齡者換照丶大專院校聯合宣導等方式，從工程、教育、執法面向並進。

台中市政府統計，交通事故死亡65歲以上占三成，今年將列為宣導防制重點。圖／台中市交通局提供
台中市政府統計，交通事故死亡65歲以上占三成，今年將列為宣導防制重點。圖／台中市交通局提供

事故 台中市 機車族

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