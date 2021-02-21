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台中西屯墜樓男警比對指紋 查出死者有前科確認身分
台中市西屯區逢明街的大樓在今天凌晨2時許傳出墜樓案，一名男子倒臥在中庭，頭破腸流，已明顯死亡，警方查出疑為13樓的住戶，聯絡上房東後，開鎖進入屋內，在窗沿發現摩擦痕跡，研判男子傷勢為墜樓造成，經比對指紋，查出男子為有前科、年約30多歲的江姓男子，因江非承租人，將聯絡承租人、江的家屬，協助認屍、釐清案情。
據查，江姓男子（36歲）有刑案前科，今天凌晨2時許，被發現倒臥在台中市西屯區逢明街的一樓中庭花圃內，頭顱破裂、臟器外露，江當時身穿黑色上衣、長褲，身上無證件，警方鑑識小組到場調查，江的墜落地點與大樓的水平距離為1.6公尺，經警方逐層訪查，查出江疑住在該棟大樓的13樓，但大門深鎖，因此趕緊聯絡屋主到場。
警方透過屋主鑰匙開門進入屋內，發現屋內的客廳、廚房、臥室都無外力破壞、打鬥痕跡，另外江的房間也上鎖，進入房間內後發現窗戶開啟，且有摩擦痕，與江在一樓的陳屍處與大樓的水平距離等跡證，研判為墜落意外。
警方詢問屋主，江姓男子並非承租人，承租的是另名居住在外縣市的顏姓男子，將一併通知顏、江的家屬到所，以利檢察官後續相驗程序，釐清死因。
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