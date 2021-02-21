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台中年輕男躺大樓花圃頭破腸流亡 非承租戶警急查身分
台中市西屯區逢明街的大樓在今天凌晨2時許傳出墜樓意外，一名年輕男子倒臥在大樓一樓的公共區域，頭破腸流，經大樓保全通知警、消到場後，確認男子已明顯死亡，沒有送醫，因男子身上無相關證件，警方逐層訪查，才查出男子居住在13樓，但非承租人，警方將後續調閱監視器，聯絡該名顏姓承租人，以釐清案發經過，全案今將報請檢察官，釐清死因。
台中市逢明街的大樓保全在今天凌晨2時許接獲住戶通報，一名男子倒臥在社區大樓一樓的庭院花圃內，警、消到場時，該名男子頭顱破裂、腹部有臟器外露，已明顯死亡，第六警分局鑑識小組初步研判，男子傷勢為墜樓造成，不過因大樓保全認不出死者是否為住戶，警方逐層訪查，查出死者疑為住在13樓的房客。
鑑識小組勘查案發現場，房間內只有窗戶是開著，其他屋內擺設正常，並無外力破壞、打鬥、人為介入痕跡，男子是何原因墜樓，仍需後續調查釐清。
警方緊急聯絡屋主，屋主再聯絡住在外縣市的顏姓承租人，發現承租人並非死者，警方已聯絡顏姓承租人到派出所詢問，以釐清死者身分與案情，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。
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