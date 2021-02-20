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8旬婦出門散步跌入草叢無人發現 躺24小時警尋獲

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名81歲黃姓老婦日前晚餐後出門散步，卻跌入一處偏僻工寮旁的草叢中，有輕微失智的她無力求救，直到警方接獲家屬報案展開搜尋，才找到黃姓老婦人。此時她已躺在草叢24小時，所幸送醫治療沒有大礙。

警方調查，家住吉安鄉的黃姓老婦有輕微失智，17日吃完晚餐，告訴家人要出門散步，獨自扶著助行器出門，但一直沒回家。家人非常擔心，四處尋找都找不到人，隔天再到吉安警分局仁里派出所報案。

警方積極調閱住家周邊路口監視器，調查黃姓老婦可能的去處，原本沒有任何發現，持續擴大調閱範圍，發現老婦可能朝七腳川溪方向前進。當時天色已暗，員警攜帶照明裝備，到七腳川溪河圳展開地毯式搜尋，到18日深夜11時許，才在距住家約500公尺，溪旁一處工寮旁的草叢間，發現躺在地上的老婦。

老婦人獲救時意識清醒，手腳擦傷。員警研判，她可能因為行動不便，經過工寮時失去重心，不小心摔進草叢，因當地較偏僻，老婦人可能也無力求救，足足躺了24小時，所幸老婦人送醫救治，沒有大礙。

81歲黃姓老婦出門散步卻跌入草叢，躺了24小時才被尋獲，幸好沒有大礙。記者王燕華／翻攝
81歲黃姓老婦出門散步卻跌入草叢，躺了24小時才被尋獲，幸好沒有大礙。記者王燕華／翻攝
81歲黃姓老婦出門散步卻跌入草叢，躺了24小時才被尋獲，幸好沒有大礙。記者王燕華／翻攝
81歲黃姓老婦出門散步卻跌入草叢，躺了24小時才被尋獲，幸好沒有大礙。記者王燕華／翻攝

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