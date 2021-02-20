汐止康寧街天然氣外漏影響300戶 預計今晚7時修復

新北市汐止區康寧街623巷口今天下午發生天然氣外漏，影響300用戶，天然氣公司派員開挖搶修，預計今晚7時修復。

新北市消防局今天下午1時39分獲報，在汐止區康寧街623巷口有聞到濃濃瓦斯味，消防人員到場，發現現場柏油路上有一個破損小孔，疑似有天然氣從小孔中滲漏外洩，瓦斯濃度測值為1萬PPM，而消防局對瓦斯外洩警戒值作業規範為5萬PPM以上。

消防人員現場偵測，在漏氣的小孔上下游6公尺處瓦斯濃度測值為零，警方為避免發生意外，轄區員警到場交管，將現場交通2線道全數封鎖進行警戒，消防人員也布兩條水線同步防護。