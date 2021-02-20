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影／1個多月連兩次！同人同車同地車禍 代步車阿婆撞機車

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄李姓男子停放家門口的機車，1個多月前遭乘坐代步車的劉姓老婦撞倒，雙方還待調解中，沒想到，昨天同人、同車、同地點，再度發生車禍，但老婦這回沒停車便離去，令李姓男子無奈，將年前、年後的影像貼上臉書社群網站，引起網友議論。

據了解，去年12月30日上午，李姓男子將機車停放在高雄市苓雅區新光路某巷道家門口，74歲的劉姓老婦騎電動代步車經過，疑閃避1輛計程車後，偏向撞上李的機車，連帶機車倒下時也波及另輛機車，鄰居直叫「這輛車10萬元呢」、「10萬元去了去了」。李報警處理，警方的交通事故初判表也剛出爐不久，雙方還待調解。

不料，昨天下午，劉姓老婦再乘同輛代步車，路過李姓男子住處，又是一個偏向，再次撞上李的機車，機車同樣倒下時波及另輛車，但這次老婦沒停車離去，後來李姓男子見機車無故倒下，調監錄系統畫面，才發現又是老婦撞倒他的車。

李將前後2次車禍影片貼上臉書，無奈留言「一個年前一個年後，同個阿婆同個地方，同樣一次2台車」，有人質疑「故意的吧」，也有人覺得這樣的機率實在太小。

高雄市警苓雅分局交通組長楊境恩表示，第一次車禍，老婦自認錯誤，不過，依交通部函釋，民眾使用電動代步車或輪椅行駛在道路上，視同行人，務必靠邊行走，而機車車主也沒違規停車問題，將讓這件事可能變成民事求償糾紛，車主可向老婦請求賠償，致於第二次是否有肇逃責任還待鑑定。

劉姓老婦的代步車去年12月第一次撞上李姓男子的機車。圖／擷自臉書爆廢公社公開版
劉姓老婦的代步車去年12月第一次撞上李姓男子的機車。圖／擷自臉書爆廢公社公開版
劉姓老婦的代步車昨天第二次撞上李姓男子的機車。圖／擷自臉書爆廢公社公開版
劉姓老婦的代步車昨天第二次撞上李姓男子的機車。圖／擷自臉書爆廢公社公開版

車禍 車主 高雄市

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