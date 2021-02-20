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高雄警特製立牌告知蹲姿動作 不讓外界誤解是偷拍搶錢

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

警方在道路取締交通違規，必須蹲在路旁校正儀器，不時遭民眾質疑「偷拍、搶錢」，高市仁武警分局為化解外界疑慮，近日設計攜帶式看板讓值勤員警使用，清楚讓外界知道警察正進行測速儀器校正，化解外界不必要誤會。

社群網路常見民眾拍照發文，指責警察在水溝或草叢中蹲著偷偷拍照，為取締交通違規刻意隱藏身形，引來搶錢批評。警方指出，員警壓低身體，通常是為了校正儀器，並非刻意讓民眾看不見而失去戒心。

為化解外界疑慮，仁武警分局特製立牌，清楚告知外界員警正在進行「測速儀器校正中」，若起身取締才會將告示牌撤除。

仁武分局長蔡文峰呼籲，科技執法的目的在提升公共運輸的安全，改變駕駛人的違規行為，進而減少交通事故發生次數，開單告發只是手段並非目的，希望「交通安全」觀念深植每一位市民心中。

仁武警分局自製立牌，讓外界知道，警察蹲下校正儀器，並非刻意壓低身體偷拍違規車輛。記者徐白櫻／翻攝
仁武警分局自製立牌，讓外界知道，警察蹲下校正儀器，並非刻意壓低身體偷拍違規車輛。記者徐白櫻／翻攝
仁武警分局自製立牌告知正在校正測速儀器。記者徐白櫻／翻攝
仁武警分局自製立牌告知正在校正測速儀器。記者徐白櫻／翻攝

警察 偷拍 測速

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