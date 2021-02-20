高雄警特製立牌告知蹲姿動作 不讓外界誤解是偷拍搶錢

警方在道路取締交通違規，必須蹲在路旁校正儀器，不時遭民眾質疑「偷拍、搶錢」，高市仁武警分局為化解外界疑慮，近日設計攜帶式看板讓值勤員警使用，清楚讓外界知道警察正進行測速儀器校正，化解外界不必要誤會。

社群網路常見民眾拍照發文，指責警察在水溝或草叢中蹲著偷偷拍照，為取締交通違規刻意隱藏身形，引來搶錢批評。警方指出，員警壓低身體，通常是為了校正儀器，並非刻意讓民眾看不見而失去戒心。

為化解外界疑慮，仁武警分局特製立牌，清楚告知外界員警正在進行「測速儀器校正中」，若起身取締才會將告示牌撤除。