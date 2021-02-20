金門暗夜發生機車連環車禍 2行人、2騎士全送醫

金門縣環島北路一段昨晚發生機車連環車禍，一對來金門觀光的李姓女子跟女兒原本要步行到民宿附近的便利超商購物，沒想到竟遭一名金大生騎機車從後面追撞，事故倒地的機車又遭另一部機車追撞，造成2名行人及2名騎士受傷，由於事故範圍蠻大，警方還一度封路10分鐘處理，好在送醫後都無大礙；2名駕駛未有飲酒狀況，肇事原因金城分局釐清中。

金城分局表示，一對母女昨晚20時40分許沿環島北路一段往大學路方向行走，打算到不遠處的金大路口便利超商買東西，竟遭後方機車追撞，母女當場嚇了一跳，沒想到當警方車禍處理小組還未到現場處理時，事故倒地的機車又遭另一部同向駛來的機車追撞，現場4人都受到驚嚇。

據了解，這對母女是從台灣來金門旅遊，晚上的班機抵達金門，才剛入住民宿，就遭此橫禍，同團的客人都表示，「有夠倒楣，還沒玩，就遇到車禍」，好在送醫後，並無大礙，稍晚就返回民宿休息。

由於現場連環車禍影響的範圍面積很大，警方還一度封路10分鐘處理，待消防人員將4人送往金門醫院治療後，才又恢復正常交通，但多輛救護車同時出現，也讓不少民眾都嚇了一跳。