快訊

免等40天！韓德義3國AZ疫苗通過EUA 抵台7天內可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門暗夜發生機車連環車禍 2行人、2騎士全送醫

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣環島北路一段昨晚發生機車連環車禍，一對來金門觀光的李姓女子跟女兒原本要步行到民宿附近的便利超商購物，沒想到竟遭一名金大生騎機車從後面追撞，事故倒地的機車又遭另一部機車追撞，造成2名行人及2名騎士受傷，由於事故範圍蠻大，警方還一度封路10分鐘處理，好在送醫後都無大礙；2名駕駛未有飲酒狀況，肇事原因金城分局釐清中。

金城分局表示，一對母女昨晚20時40分許沿環島北路一段往大學路方向行走，打算到不遠處的金大路口便利超商買東西，竟遭後方機車追撞，母女當場嚇了一跳，沒想到當警方車禍處理小組還未到現場處理時，事故倒地的機車又遭另一部同向駛來的機車追撞，現場4人都受到驚嚇。

據了解，這對母女是從台灣來金門旅遊，晚上的班機抵達金門，才剛入住民宿，就遭此橫禍，同團的客人都表示，「有夠倒楣，還沒玩，就遇到車禍」，好在送醫後，並無大礙，稍晚就返回民宿休息。

由於現場連環車禍影響的範圍面積很大，警方還一度封路10分鐘處理，待消防人員將4人送往金門醫院治療後，才又恢復正常交通，但多輛救護車同時出現，也讓不少民眾都嚇了一跳。

金城分局呼籲，金門地區夜間行車有些路段由於視線較差，容易因一時未注意而發生交通事故，因此行經路口或燈光昏暗路段，務必減速慢行，而行人於清晨及夜間外出時可穿著較亮色系衣物並面對來車方向行走，以避免交通事故發生。

金門縣環島北路一段昨晚發生機車連環車禍，一對來金門觀光的李姓女子跟女兒原本要步行到民宿附近的便利超商購物，竟遭一名金大生騎機車從後面追撞，事故倒地的機車又遭另一部機車追撞，造成2名行人及2名騎士受傷，肇事原因金城分局釐清中。圖／警方提供
金門縣環島北路一段昨晚發生機車連環車禍，一對來金門觀光的李姓女子跟女兒原本要步行到民宿附近的便利超商購物，竟遭一名金大生騎機車從後面追撞，事故倒地的機車又遭另一部機車追撞，造成2名行人及2名騎士受傷，肇事原因金城分局釐清中。圖／警方提供

金門 事故 車禍

延伸閱讀

走過復興空難 金門醫師劉兆輝樂活每一天

金門校園防疫大作戰展開 環境全面消毒讓師生安心開學

2比特犬闖台東民宿 退役搜救犬「貝斯」慘遭攻擊受傷

金門基層農會改選 新任理事長許玉昭呼聲最高

相關新聞

影／21歲男載女友人遊花蓮 不慎撞車四輪朝天翻覆2人傷

高雄市21歲吳姓男子今天上午駕車載一名女性友人到花蓮，行經台9線秀林鄉崇德段時，不慎撞到路旁停放轎車，吳男駕駛的車輛四輪...

砍人影片誤植彰化發生 忙壞警方原來一場烏龍

社群通訊軟體Line今天po出彰化縣溪州鄉疑似當街砍人的影片，警方清查半天，昨天到今天都沒人報案，轄區也沒民眾聽說發生殺...

又是139線！ 重機疾駛自摔 車體燒成廢鐵幸好人沒事

一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，他幸好及時跳走，沒受傷，但機...

高雄警特製立牌告知蹲姿動作 不讓外界誤解是偷拍搶錢

警方在道路取締交通違規，必須蹲在路旁校正儀器，不時遭民眾質疑「偷拍、搶錢」，高市仁武警分局為化解外界疑慮，近日設計攜帶式...

金門暗夜發生機車連環車禍 2行人、2騎士全送醫

金門縣環島北路一段昨晚發生機車連環車禍，一對來金門觀光的李姓女子跟女兒原本要步行到民宿附近的便利超商購物，沒想到竟遭一名...

屏東女屋主半夜起床如廁 驚見20歲男竊賊躲床尾

屏東縣原民鄉牡丹鄉石門村19日凌晨4時發生民宅竊案，20歲蔡姓男子趁著住家熟睡之際，潛入1戶民宅進到臥室行竊，女屋主剛好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。