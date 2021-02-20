屏東女屋主半夜起床如廁 驚見20歲男竊賊躲床尾

屏東縣原民鄉牡丹鄉石門村19日凌晨4時發生民宅竊案，20歲蔡姓男子趁著住家熟睡之際，潛入1戶民宅進到臥室行竊，女屋主剛好半夜起床上廁所，卻發現床尾處傳來聲響，馬上搖醒丈夫，男屋主起床查看 赫見有人趴躲在床尾，當場壓制，報警後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

「太恐怖了！」女屋主人心有餘悸說，當時起床上廁所，聽到床尾邊傳來輕微的怪異聲音，心想可能是丈夫的腳抽筋在抖動，搖醒丈夫問是不是身體不舒服時，發現床尾多了枕頭或棉被的東西，丈夫起身查看，驚見有人趴躲在床尾，隨即壓制並報警；心想竊賊如果有帶武器強力反抗，後果難以想像。

恆春牡丹分駐所距案發民宅只有數百公尺，員警據報後立刻跑步衝到現場，逮捕蔡姓竊嫌並協助屋主清點財物，發現尚未盜竊得任何貴重物品，因造成屋主夫婦心理恐懼，訊後將他依加重竊盜未遂罪嫌移送屏東地檢署偵辦