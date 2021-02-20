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影／21歲男載女友人遊花蓮 不慎撞車四輪朝天翻覆2人傷

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

高雄市21歲吳姓男子今天上午駕車載一名女性友人到花蓮，行經台9線秀林鄉崇德段時，不慎撞到路旁停放轎車，吳男駕駛的車輛四輪朝天翻覆南下車道，車上兩人輕傷，被送醫治療沒有大礙。吳男酒測值為零，警方正調查釐清肇事原因。

警方調查，這起事故發生在今天上午，吳姓男子駕駛汽車載20歲陳姓女子，沿台9線蘇花公路南下，上午11時30分行經台9線167.5公里處崇德段時，不明原因先撞擊停放在路旁的自小客車，再翻覆在南下車道中。

消防人員獲報趕往救護，吳姓男子手腳擦挫傷、陳姓女子頸部扭傷，兩人意識清楚，被送往國軍花蓮總醫院救治，都沒有大礙。

警方立即趕到現場處理，因該路段南北雙向各兩車道，警方即調撥北上一車道，供南下車輛使用，一小時後事故車輛被吊離，交通恢復順暢。警方調查，被撞擊的自小客車依規定停放在路邊白線內。吳姓男子有駕照，酒測值為零，是否與疲勞駕駛有關，正在調查釐清。

新城警分局呼籲用路人依照規定速限行駛，千萬不要有酒後駕車、疲勞駕駛、超速等違規行為，以維護自身及用路人安全。

21歲吳姓男子駕車不慎衝撞路旁車輛，肇事車輛四輪朝天翻覆路中間。記者王燕華／翻攝
21歲吳姓男子駕車不慎衝撞路旁車輛，肇事車輛四輪朝天翻覆路中間。記者王燕華／翻攝
21歲吳姓男子駕車不慎衝撞路旁車輛，被撞車子險些被撞進民宅。記者王燕華／翻攝
21歲吳姓男子駕車不慎衝撞路旁車輛，被撞車子險些被撞進民宅。記者王燕華／翻攝
21歲吳姓男子駕車不慎衝撞路旁車輛，肇事車輛四輪朝天翻覆路中間。記者王燕華／翻攝
21歲吳姓男子駕車不慎衝撞路旁車輛，肇事車輛四輪朝天翻覆路中間。記者王燕華／翻攝

車道 事故

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