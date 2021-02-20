影／臉書假妹叫他「哥哥」 老翁被騙16萬執迷不悟

新北市淡水區有1名69歲老翁，日前在臉書遇到自稱剛畢業的年輕妹妹，為了想見面，7天之內跑了7間超商購買16萬元遊戲點數，甚至搭捷運更換超商，準備再買6萬元的時候被店員擋下並報案。員警再三苦勸，老翁才相信遭到詐騙。

這名已退休的老翁聲稱，上個月下旬在臉書接受1名年輕妹妹的交友邀請，她自稱大學剛畢業，還沒開始上班，缺錢，想交朋友，於是又加LINE好友，方便聯繫，對方還熱情稱呼他為「哥哥」。

老翁自認為彼此相談甚歡，想進一步與「年輕妹妺」見面交往，但對方要求，若想見面必須購買遊戲點數給她，而且「很有經驗地告知」，同1家超商不要同時購買太高金額。於是老翁非常勤勞、乖乖聽話，7天之內在淡水市區換了7間超商，總共購買16萬元遊戲點數交付。

後來為了再換超商，但沒交通工具，甚至還搭乘捷運到淡水竹圍地區，這次一口氣想買6萬元，果然被察覺有異。店員看他年紀大，不像遊戲玩家，詢問是否有玩線上遊戲？老翁不置可否。

竹圍派出所警員吳政緯獲報到場，耐心詢問之後，老翁才說出原委，且後來曾經覺得怪，對方卻揚言要查他個資、到家中對他不利，威脅利誘之下只好繼續再買點數。員警持續苦口婆心規勸，告誡社群網站上面的年輕妹妹「大頭貼」相片，可能只是詐騙集團盜用美女圖，背後打字的人說不定根本就是男生。最後老翁才願相信這一切都是騙局，放棄繼續購買點數。