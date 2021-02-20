北市男子騎車買便當卻走路回家 忘記車停哪竟報案失竊

台北市55歲林姓男子騎機車到住家附近便當店買便當，不明原因走路回家，5天後忘記機車停在便當店，報警稱「機車疑似被偷」，警方徒步幫林男找機車，找了半小時在便當店門口發現機車原封不動，林男得知後忙喊抱歉。

松山警方指出，林男報案前5天曾機車到民生社區一家便當店買便當，買完卻沒騎車回家，走路回家，5天後要騎車外出，因找不到車報案。

三民派出所警員簡辰瑋，上月底接獲林男報案稱自己將車停在家，今天要外出發現機車不見，疑似遭竊，簡員透過車牌調閱相關資料，未發現機車遭拖吊紀錄，便調閱監視器查詢，再請警員林延修親自到林男住家找。

林員找了半小時，在一間便當店前發現疑似是林男的黑色機車，上前發現車牌吻合，立刻聯繫林男到場確認，林到場見心愛機車返歸，急忙向警方道歉稱「突然想到之前到便當店買便當，後來走路回家，機車就停在便當店門口」。