失智9旬嬤吵著要就醫自行出門迷路 熱心警護送返家

台中市太平區一名約90歲失智婦人過年前接二連三嚷嚷有病痛，家屬協助就醫檢查正常，昨天趁家人不注意，帶健保卡就出門要就醫，半途迷路，問路又不知醫院名稱，又說沒錢可就醫，無人搭理，還好員警巡邏發現，透過婦人身上的健保卡及警用人臉辨識系統確認身分，順利護送婦人返家，令家屬感謝。

台中市警局太平分局太平派出所員警何威廷說，昨天下午2時許，他和陳稚允巡邏行經太平區中興東路、建興路口，發現路口有一名老婦人在路口徘徊，一直向路人問路，但路人沒有搭理，察覺有異立即上前關懷。

何威廷發現，老婦頻頻表示「要去看醫生」，請警方幫忙帶她去醫院，但說不出醫院名稱，也不知住家地址，當下安撫婦人情緒，並將婦人帶返派出所，透過婦人身上找到健保卡、人臉辨識系統確認身分無誤，協助護送返家。