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砍人影片誤植彰化發生 忙壞警方原來一場烏龍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

社群通訊軟體Line今天po出彰化縣溪州鄉疑似當街砍人的影片，警方清查半天，昨天到今天都沒人報案，轄區也沒民眾聽說發生殺人案，警方懷疑是網友上傳舊影片，追查後竟是南部某縣市的兇殺案，誤傳發生在彰化縣。

溪州鄉陳姓鄉民表示，今天朋友透過Line轉傳影片，聲稱昨天溪州鄉發生當街砍人案件，被路過駕駛人用行車記錄影片拍下，片長約5分鐘，行兇者把對方打趴在地，持西瓜刀砍殺，其間有機汽車駕駛人經過，紛紛走避，僅一名熱心機車騎士停車阻攔，後來路邊住戶聞聲出門察看並勸和，均告無效，先後離去，被害者倒地不起。

行車記錄影片錄下車內一對男友的對話，女子疑似是乘客，目睹行兇過程忍不住尖叫，叫男子趕快報警，男子可能是駕駛人，一面說「這個要報警」，一面安撫女子情緒，要她別看。

警方收到熱心民眾轉傳這個影片，溪州鄉的3個派出所和分駐所總動員清查，實在無法從影片判斷發生地點，又沒報案記錄，調查一無所獲，透過層層關係溯源，找到轉傳影片的人，原來是南部某縣市的兇殺案，誤植為彰化縣溪州鄉，警方已轉請當地警察單位偵辦。

民眾透過line轉傳當街砍人影片，聲稱發生地點在溪州鄉，原來搞錯地方。記者簡慧珍／翻攝
民眾透過line轉傳當街砍人影片，聲稱發生地點在溪州鄉，原來搞錯地方。記者簡慧珍／翻攝

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