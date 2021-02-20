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又是139線！ 重機疾駛自摔 車體燒成廢鐵幸好人沒事

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，他幸好及時跳走，沒受傷，但機車已燒成骨架，網友研判這是一輛黃牌疑似 Kawasaki 忍者400，新車要價27萬9000元，燒成一團廢鐵。

彰化警察分局五組組長楊士漢說，蕭姓騎士騎乘這輛黃牌重機，今天中午11時55分許，從彰化往芬園方向，沿著縣道139線行駛到顏氏牧場附近的19.2公里處，疑因操作不慎而滑倒，油箱磨擦路面而起火，瞬間燒成一團火球，過往車輛駕駛人嚇了大跳，紛紛停住，並打119報案，消防人員趕到後，迅速將火撲滅，但機車已成到剩下骨架。

依熟悉重機的重機車友研判，這輛起火的重機疑似 Kawasaki 忍者400，新車要價27萬9000元，沒想到因此燒成一團廢鐵。

楊士漢表示，139線彎道多，汽機車駕駛人行經時，務必小心駕駛，類似自摔及與對向車碰撞案件，近年來已造成多人傷亡。

一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，機車燒成一團廢鐵，幸好人沒受傷。圖／彰化踢爆網提供　
一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，機車燒成一團廢鐵，幸好人沒受傷。圖／彰化踢爆網提供　
一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，機車燒成一團廢鐵，幸好人沒受傷。圖／彰化踢爆網提供　
一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，機車燒成一團廢鐵，幸好人沒受傷。圖／彰化踢爆網提供　
一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，機車燒成一團廢鐵，幸好人沒受傷。圖／彰化踢爆網提供　
一名32歲蕭姓重機騎士，今天中午騎經彰化八卦山縣道139線時，疑因自摔，油箱磨擦路面而起火，機車燒成一團廢鐵，幸好人沒受傷。圖／彰化踢爆網提供　

重機 忍者 警察

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