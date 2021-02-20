影／消防員競技好辛苦 全副武裝背氧氣瓶拉80公斤人偶

嘉義市政府消防局為提升消防人員救災能力，選拔培訓選手參加「全國消防暨義消防人員競技大賽」，今天在市立體育場舉辦「嘉義市消防人員競技大賽」，市長黃敏惠親自下場試拋「消防水帶保齡球」，直言水帶沉重、無施力點，要拋遠拋準真不簡單，由此可見消防工作辛苦。

黃敏惠表示，這活動原訂本月3日舉辦，受當日凌晨青年街工廠火警，消防同仁全力投入救災，忍受現場惡臭達45個小時，突來的意外，讓活動延至今日辦理。過年期間，也因為有消防人員在第一線扛起城市救災、救護甚至防疫工作，讓嘉義市民能安心過平安年。

嘉義市消防局長蘇耀星表示，拋消防水帶打保齡球並不只是玩遊戲，這在消防實務工作有實際需求，到了火災現場，弟兄們必須精準地將水帶拋出到定點，讓同仁能夠快速連結水帶執行消防灑水救火任務。

嘉義市議員陳家平，今天也到場穿上消防衣，模擬在火場將受困者拖離現場，直言「太辛苦了！」嘉義市「義勇特種搜救隊」副隊長鄭榮貴說，參與消防競技同仁全副武裝，身上還要背著氧氣瓶、戴氧氣面罩，模擬在火場將危險物品搬出、救出受困者、扛沉重水管進入現場、持鐵鎚敲打，訓練辛苦絕非一般人能想像。

蘇耀星說，消防同仁精實訓練，讓日常救護救災成績更亮眼，去年成功救援火災件數計有11件，成功救出23人；依內政部統計處統計109年1至11月火災發生率，嘉義市3.52次為全國最低；去年到院前心肺能停止OHCA緊急救護案件，累計通報307件，成功救回91人，成功率29.64%，相較108年度23.8%也提升。