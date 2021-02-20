快訊

直播／又是出關自費採檢確診！新冠境外+1 為菲籍20多歲男

澳網／CNN訪謝淑薇談女單決賽 支持布蕾迪逆勢奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／消防員競技好辛苦 全副武裝背氧氣瓶拉80公斤人偶

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市政府消防局為提升消防人員救災能力，選拔培訓選手參加「全國消防暨義消防人員競技大賽」，今天在市立體育場舉辦「嘉義市消防人員競技大賽」，市長黃敏惠親自下場試拋「消防水帶保齡球」，直言水帶沉重、無施力點，要拋遠拋準真不簡單，由此可見消防工作辛苦。

黃敏惠表示，這活動原訂本月3日舉辦，受當日凌晨青年街工廠火警，消防同仁全力投入救災，忍受現場惡臭達45個小時，突來的意外，讓活動延至今日辦理。過年期間，也因為有消防人員在第一線扛起城市救災、救護甚至防疫工作，讓嘉義市民能安心過平安年。

嘉義市消防局長蘇耀星表示，拋消防水帶打保齡球並不只是玩遊戲，這在消防實務工作有實際需求，到了火災現場，弟兄們必須精準地將水帶拋出到定點，讓同仁能夠快速連結水帶執行消防灑水救火任務。

嘉義市議員陳家平，今天也到場穿上消防衣，模擬在火場將受困者拖離現場，直言「太辛苦了！」嘉義市「義勇特種搜救隊」副隊長鄭榮貴說，參與消防競技同仁全副武裝，身上還要背著氧氣瓶、戴氧氣面罩，模擬在火場將危險物品搬出、救出受困者、扛沉重水管進入現場、持鐵鎚敲打，訓練辛苦絕非一般人能想像。

蘇耀星說，消防同仁精實訓練，讓日常救護救災成績更亮眼，去年成功救援火災件數計有11件，成功救出23人；依內政部統計處統計109年1至11月火災發生率，嘉義市3.52次為全國最低；去年到院前心肺能停止OHCA緊急救護案件，累計通報307件，成功救回91人，成功率29.64%，相較108年度23.8%也提升。

本次活動超過100名消防局同仁參與，包括2個大隊、7個分隊以及內勤各單位，競賽項目包含趣味競賽「消防水帶保齡球」、消防競賽，橫渡架設、火災搶救連續動作、武裝大隊接力，將擇優甄選優勝選手，參加今年全國消防競技大賽。

陳家平參與競技活動後直言，消防工作真的很辛苦。記者卜敏正／攝影
陳家平參與競技活動後直言，消防工作真的很辛苦。記者卜敏正／攝影
消防員全副武裝備氧氣筒戴面罩參加消防競技。記者卜敏正／攝影
消防員全副武裝備氧氣筒戴面罩參加消防競技。記者卜敏正／攝影
嘉義市議員陳家平，今天也到場穿上消防衣，模擬在火場將受困者拖離現場。記者卜敏正／攝影
嘉義市議員陳家平，今天也到場穿上消防衣，模擬在火場將受困者拖離現場。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠體驗消防保齡球後直言「真的很辛苦！」記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠體驗消防保齡球後直言「真的很辛苦！」記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠體驗消防保齡球後直言「真的很辛苦！」記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠體驗消防保齡球後直言「真的很辛苦！」記者卜敏正／攝影
消防員全副武裝備氧氣筒戴面罩參加消防競技。記者卜敏正／攝影
消防員全副武裝備氧氣筒戴面罩參加消防競技。記者卜敏正／攝影

嘉義 火災

延伸閱讀

影／透明口罩捐嘉市特教老師 讓防疫學習不中斷

影／嘉義蘭潭、仁義潭蓄水量吃緊 黃敏惠籲節水抗旱

防疫過年取消發紅包 黃敏惠、翁章梁宮廟走春祈福

除夕加班收垃圾真辛苦！ 黃敏惠訪焚化廠慰勞清潔隊員

相關新聞

綠鬣蜥遭殘殺「嘴塞鞭炮爆頭亡」網友轟：跟畜生沒兩樣

外來種生物綠鬣蜥在台灣沒天敵，在台灣南部大量繁殖，啃食農作物和挖洞築巢，破壞台灣農業生態。台灣也逐步展開移除作業，但有網友爆料，有惡劣人士仗著移除外來種的名義，慘忍殺害綠鬣蜥為樂，甚至把鞭炮放進嘴裡，讓牠活活被炸死，網友也怒轟「這樣跟畜生沒什麼兩樣」。

台中后里橡膠廠大火 中市府將依法從重裁罰最高500萬

台中市后里區內東路廣益巷一家橡膠工廠今日凌晨傳出火警，由於廠內堆放易燃橡膠製品，廠房在短時間內全面燃燒，火勢猛烈，濃烈黑...

2比特犬闖台東民宿 退役搜救犬「貝斯」慘遭攻擊受傷

台東太麻里鄉金崙1家民宿，昨天突闖入2隻比特犬攻擊民宿人家飼養的毛小孩「貝斯」，導致貝斯身上一塊皮被撕咬下來受傷，幸經民...

影／新店街頭遭砍！行人責罵闖紅燈轎車 駕駛下車逞凶

新北市今天發生一起街頭傷人事件，一群人過馬路，不滿4輛汽車一起闖紅燈，出聲指責，引起對方不爽，7、8人涉嫌持棍棒及利器下...

北市男子騎車買便當卻走路回家 忘記車停哪竟報案失竊

台北市55歲林姓男子騎機車到住家附近便當店買便當，不明原因走路回家，5天後忘記機車停在便當店，報警稱「機車疑似被偷」，警...

失智9旬嬤吵著要就醫自行出門迷路 熱心警護送返家

台中市太平區一名約90歲失智婦人過年前接二連三嚷嚷有病痛，家屬協助就醫檢查正常，昨天趁家人不注意，帶健保卡就出門要就醫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。