西半部陷空汙警報 台中后里橡膠工廠大火空品雪上加霜

根據環保署空品預報，受擴散條件不良影響，今天起長達7天空品黑暗期環境風場轉東風，西半部空品不佳，中部恐達「橘色提醒」等級，台中市政府啟動應變措施，包括提前通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強汙染稽查等，持續監控空品狀況，提醒市民做好防護措施。

環保局說，西部環境風場偏東風，地區位於背風側，風速偏弱，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，汙染物易累積，西半部空品均有轉差疑慮，中部空品今天達「橘色提醒」等級。

環保局表示，市府持續監控空品並執行應變措施，包含提前通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業；另中火也配合執行降載減排措施。

空品不佳，台中市后里區一處橡膠工廠今天凌晨還發生火災，讓空品雪上加霜，環保局獲報後隨即派員到場，因有濃煙陣陣竄出，產生明顯粒狀物，環保局將依違反空汙法第32條規定，從重裁罰10萬至500萬元。

環保局今早已召開應變會議，協調豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化場降載減排，並加強汙染源稽查，減緩空品影響。

環保局表示，后里一處橡膠工廠火災，經查該廠從事橡膠加工作業，起火原因疑似為放置橡膠管理不當產生自燃，現場濃煙陣陣竄出，稽查人員現場使用五用氣體偵測器未發現有異常狀況，勘查四周，未見消防廢水流出。