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高雄港男子開車闖關衝管制站 警攔下起出250條未稅洋菸

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄港碼頭工作的洪姓男子昨天晚間開車離開港區，在出入港區管制站遇員警攔車要求檢查，洪竟加速闖關，開車衝出管制站，員警立即追去，在1公里外，攔下他的廂型車，在車內查獲250條未稅洋菸，市值30多萬元，高雄港務警察總隊依違反菸酒管理法，將全案函送高雄市政府財政局裁罰。

警方表示，昨天晚間7點30分許，高雄港警總隊中島中隊警員許志遠在高雄港管制站服勤，攔查洪姓男子（44歲）的廂型車，但洪不配合停車受檢，反而加速衝出管制站，許立即通報警力支援，並上車追攔洪的廂型車，直到高雄加工區外大華一路與立業街口，洪才停車受檢。

警方在廂型車內發現多包黑色塑膠袋，竟包裹未稅的大衛杜夫洋菸250條，市價共計31萬餘元。洪姓男子稱，這些洋菸是在碼頭向不知名的男子購買。警方依違反菸酒管理法查辦他。

高雄港警總隊員警在洪姓男子的廂型車，發現黑色塑膠袋包裹未稅洋菸。記者林保光／翻攝
高雄港警總隊員警在洪姓男子的廂型車，發現黑色塑膠袋包裹未稅洋菸。記者林保光／翻攝
高雄港警總隊在洪姓男子的廂型車，查獲250條未稅洋菸。記者林保光／翻攝
高雄港警總隊在洪姓男子的廂型車，查獲250條未稅洋菸。記者林保光／翻攝

高雄港 碼頭 警察

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